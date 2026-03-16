Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Атака БПЛА на Москву, новый пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, вручение кинопремии "Оскар"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тридцать восемь украинских беспилотников сбили в течение ночи на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Атака продолжается с 02:28 мск. Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. В воскресенье было ликвидировано 53 беспилотника, летевших на Москву.

- Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет Вашингтону обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Он также выразил надежду на поддержку Пекина, отметив, что "Китай получает 90% нефти через этот пролив".

- Территория нефтебазы загорелась в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, сообщил оперштаб.

- Аэропорт Дубая приостановил работу после инцидента с БПЛА и возгорания расположенного рядом топливного бака. Ограничения введены для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорил с главой Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран прекратить удары по странам Ближнего Востока.

- ВВС США перебросили на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для дальнейшей отправки на Ближний Восток.

- Картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона стала триумфатором премии "Оскар". Лента победила в шести номинациях, в том числе "Лучший фильм". Андерсон получил награду как лучший режиссер.