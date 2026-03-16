Аэропорт Дубая приостановил работу из-за инцидента с беспилотником

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полеты в международном аэропорту Дубая временно приостановлены после повреждения расположенного рядом топливного бака беспилотником, сообщает медиаофис правительства эмирата.

Согласно ему, Управление гражданской авиации Дубая объявило о временной приостановке полетов "в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала".

Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения информации о своем рейсе.

В понедельник утром медиаофис правительства Дубая сообщил, что топливный бак загорелся возле международного аэропорта эмирата после "инцидента, связанного с беспилотником".

Позднее возгорание было "успешно локализовано".

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
