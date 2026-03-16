Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном ведутся, но, по его мнению, Тегеран еще не готов к сделке.

"Мы ведем с ними переговоры, но я не думаю, что они готовы. Но они уже довольно близки", - заявил Трамп журналистам.

По словам президента США, любая сделка с Ираном должна касаться, прежде всего, их ядерной программы.

"Ядерного оружия не будет - с этого все и начинается. И вдобавок ко всему, есть еще много всего, что мы собираемся получить", - сказал Трамп.

При этом президент США выразил сомнение, что готов заключить сделку с Ираном, ведь "никто даже не знает", с кем имеет дело, "потому что большая часть их руководства была убита".

