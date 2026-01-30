Поиск

Американская ракета вывела на орбиту южнокорейский спутник наблюдения за Землей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу успешно вывела на орбиту южнокорейский малый спутник дистанционного зондирования Земли NeonSat-1A, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена. Вывод полезной нагрузки подтвержден", - говорится сообщении.

В рамках миссии под названием Bridging the Swarm запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 14:21 по местному времени (в 04:21 по Москве). Примерно через час космический аппарат был выведен на орбиту высотой 540 км.

Малый спутник, оснащенный оптической камерой высокого разрешения, является вторым в составе орбитальной группировки аналогичных аппаратов NeonSat, создаваемой Институтом науки и технологий Республики Корея (KAIST) при финансовой поддержке Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Спутники предназначены для наблюдения за Корейским полуостровом, в частности, для мониторинга природных катастроф, оценки урожаев, наблюдения за береговой зоной и морскими районами, городского планирования и выполнения задач в интересах государственной безопасности.

Rocket Lab Electron Южная Корея спутник
