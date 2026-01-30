Поиск

Европейские рынки акций не показали единой динамики, германский DAX потерял более 2%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в четверг на фоне неоднородной корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию торгов понизился на 0,23% - до 607,14 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,17%, французский CAC 40 - 0,06%. Германский DAX потерял 2,07%, опустившись до минимума с декабря, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,14%, испанский IBEX 35 - на 0,1%.

Трейдеры продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

Это способствовало подъему стоимости нефти, а также увеличению спроса на наиболее надежные активы, в том числе драгметаллы. Цены на золото и серебро обновили рекорды в ходе торгов, однако к вечеру резко откатились вниз.

Котировки акций нефтекомпаний выросли, в том числе, BP - на 1,3%, Shell - на 2,4%, TotalEnergies - на 1,7%, Eni - на 1,6%.

Бумаги Anglo American подорожали на 1%, Glencore - на 0,7%, Antofagasta - на 2,3%, BHP - на 1,5%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции германского разработчика программного обеспечения SAP (-16,1%). Германская компания увеличила выручку на 3% в октябре-декабре и объявила buyback на 10 млрд евро, но ее операционная прибыль не оправдала прогнозов рынка, и опасения в отношении ее ИИ-стратегии продолжают давить на котировки.

Бумаги Nokia Corp. подешевели на 9,4%. Чистая прибыль финского производителя телекоммуникационного оборудования в четвертом квартале сократилась в 1,5 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Капитализация STMicroelectronics, неожиданно объявившего о чистом убытке за прошедший квартал, упала на 5,8%.

Заметно подешевели также акции Ocado Group (-9,2%), Puma (-8,3%), Ashtead Group (-7,6%).

Рыночная стоимость шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) уменьшилась на 0,7%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды сократил квартальную выручку почти на 5%. Чистая прибыль при этом выросла почти в 1,5 раза.

Одним из лидеров роста в сводном индексе стали бумаги ABB Ltd., подорожавшие на 8,5%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем результаты оказались лучше прогнозов.

Котировки бумаг швейцарской Roche выросли на 2,6% после публикации отчетности фармкомпанией.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в январе 2026 года вырос до 99,4 пункта, достигнув максимума с января 2023 года, сообщила в четверг Европейская комиссия. В декабре индикатор составил 97,2 пункта, а не 96,7 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до 97 пунктов с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

