Поиск

Кипр и Израиль введут запрет на полеты над районом Восточного Средиземноморья

Ограничения будут действовать с 3 по 6 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кипр и Израиль одновременно с 3 по 6 февраля вводят ограничения для полетов воздушных судов над районом в восточной части Средиземного моря, который прилегает к израильскому побережью, следует из международных предупреждений (NOTAM) в связи с предстоящими военно-морскими учениями.

Согласно NOTAM, которые были опубликованы отдельно Кипром и Израилем, координаты района ограничений в зоне полётно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в Восточном Средиземноморье (Nicosia FIR) практически полностью совпадают.

Как отмечает издание JFeed, официальных заявлений о прямой связи между NOTAM Кипра и Израиля не было, но совпадение временных рамок и региональный контекст указывают на скоординированную военную подготовку.

При этом Израиль уже выпустил предупреждения для иностранных авиакомпаний о возможном закрытии воздушного пространства в течение "чувствительного периода", который, возможно, начнется в эти выходные на фоне эскалации напряженности в отношениях США с Ираном, указывает издание.

По сообщению американских СМИ, в настоящее время в Восточном Средиземноморье размещены два американских эсминца противовоздушной обороны USS Roosevelt and USS Bulkeley, которые являются частью военно-морской группировки ВМС США, стянутой в район Ближнего Востока.

В июне прошлого года во время операции Пентагона по нанесению ударов по иранским ядерным объектам американские эсминцы противоракетной обороны помогали Израилю защищаться от иранских ракетных атак.

Израиль Кипр Иран Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });