Кипр и Израиль введут запрет на полеты над районом Восточного Средиземноморья

Ограничения будут действовать с 3 по 6 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кипр и Израиль одновременно с 3 по 6 февраля вводят ограничения для полетов воздушных судов над районом в восточной части Средиземного моря, который прилегает к израильскому побережью, следует из международных предупреждений (NOTAM) в связи с предстоящими военно-морскими учениями.

Согласно NOTAM, которые были опубликованы отдельно Кипром и Израилем, координаты района ограничений в зоне полётно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в Восточном Средиземноморье (Nicosia FIR) практически полностью совпадают.

Как отмечает издание JFeed, официальных заявлений о прямой связи между NOTAM Кипра и Израиля не было, но совпадение временных рамок и региональный контекст указывают на скоординированную военную подготовку.

При этом Израиль уже выпустил предупреждения для иностранных авиакомпаний о возможном закрытии воздушного пространства в течение "чувствительного периода", который, возможно, начнется в эти выходные на фоне эскалации напряженности в отношениях США с Ираном, указывает издание.

По сообщению американских СМИ, в настоящее время в Восточном Средиземноморье размещены два американских эсминца противовоздушной обороны USS Roosevelt and USS Bulkeley, которые являются частью военно-морской группировки ВМС США, стянутой в район Ближнего Востока.

В июне прошлого года во время операции Пентагона по нанесению ударов по иранским ядерным объектам американские эсминцы противоракетной обороны помогали Израилю защищаться от иранских ракетных атак.