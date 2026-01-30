Поиск

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) достигла 11 боевых кораблей, пишет газета New York Post. Ранее сообщалось, что группировка насчитывала 10 кораблей.

В настоящее время в Аравийском море вблизи Омана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen. Группа находится примерно в 750 км от юго-восточного побережья Ирана.

В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara, а также шесть кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы отведены из центральных районов Персидского залива к Ормузскому проливу.

В восточной части Средиземноморья размещены эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и USS Bulkeley. Ранее находившийся там эсминец USS Delbert Black, пойдя Суэцкий канал, вошел в Красное море и направляется в район Аравийского моря.

Все находящиеся в зоне ответственности CENTCOM эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Кроме того, как сообщало издание Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12 такими ракетами.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью порталу Axios заявил, что стянул к Ирану значительные силы. "Рядом с Ираном у нас есть большая армада. Она больше, чем та, которая была близ Венесуэлы", - сказал он.

При этом Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану.

Телеканал CNN в этой связи указывает, ссылаясь на источники, что "варианты, которые он сейчас рассматривает, включают американские авиаудары по иранским лидерам и руководителям силовых структур, предположительно ответственным за убийства (в ходе протестов в стране - ИФ), а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям".

Как отмечает телеканал, Трамп считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку теперь в регионе находится авианосная ударная группа США.

Дональд Трамп Иран США Ближний Восток
