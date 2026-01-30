Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д'Ивуар в поддержке атаки на аэропорт

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Нигера Абдурахман Тчиани заявил, что Франция, Бенин и Кот-д'Ивуар стояли за группой вооруженных лиц, которая накануне совершила нападение на международный аэропорт в столице страны Ниамее.

"Мы напоминаем спонсорам этих наемников - президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Бенина Патрису Талону и президенту Кот-д'Ивуара Алассану Уаттару, что мы достаточно слышали, как они лают, а теперь их черед подготовиться и услышать, как мы рычим", - приводит Associated Press (AP) слова Тчиани в эфире национального телевидения.

Ранее нигерийские СМИ сообщили, что войска Нигера отбили атаку на аэропорт, уничтожили 20 нападавших и взяли в плен еще 11. Четыре солдата были ранены, а авиакомпания Air Cote d'Ivoire сообщила о повреждении одного из ее самолетов на летном поле.

По данным нигерийской стороны, один из убитых нападавших - гражданин Франции. Пока никакая группировка не брала на себя ответственность за нападение.

По некоторым данным, атака была хорошо спланирована, в ходе нее могли использовать беспилотники.

AP напоминает, что на территории аэропорта располагаются база ВВС, штаб совместных сил Нигера, Буркина-Фасо и Мали, а также здесь держат крупный запас урана.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Всего с 2022 года французская армия прекратила свое постоянное присутствие в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Кот д'Ивуаре и Габоне.

AP отмечает, что власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера регулярно обвиняют президентов Бенина и Кот-д'Ивуара в действиях в интересах Франции.