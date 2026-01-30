Поиск

Власти США приобретают склады для создания крупных центров содержания нелегалов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) покупает складские помещения в рамках планов развернуть на территории страны масштабную сеть центров по содержанию нелегальных иммигрантов, сообщает в пятницу The Washington Post.

По данным издания, всего ICE планирует переоборудовать под соответствующие цели здания производственного назначения в 23 городах страны: там могут держать 80 тыс. человек. В каждом из объектов могут поместиться от 1,5 тыс. до 10 тыс. задержанных.

Одно из промышленных зданий, которое федеральные власти планируют переоснастить под центр содержания иммигрантов, находится в Роксбери, штат Нью-Джерси. Еще одно вероятное место - склад в Оклахома-Сити (штат Оклахома), который мог бы вместить до 1,5 тыс. задержанных. Также упоминаются торговый центр автозапчастей в городе Честер в штате Нью-Йорк и склад в Канзас-Сити (штат Миссури).

"Я не уверен, что такой тип содержания можно назвать гуманным", - в свою очередь отметил мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас.

В некоторых других городах, где планируют развернуть центры для содержания нелегалов, местные власти и жители тоже выражали беспокойство в связи с планами администрации США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США. В ноябре 2025 года Трамп пообещал, что остановит миграцию в США выходцев из "стран третьего мира".

Ранее ICE и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовали 3 тыс. агентов. Были задержаны примерно 3,4 тыс. человек. Однако в ходе рейдов были убиты двое граждан США; местные власти выступили с критикой таких мер, а в штате начались акции протеста.

