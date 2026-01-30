Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Не менее 85 человек погибли в США за последние дни из-за снежной бури, сообщает в пятницу Associated Press.

Наибольшее число жертв пришлось на штаты Теннесси, Миссисипи и Луизиана.

Ранее сообщалось о 51 погибшем.

Согласно данным на сайте PowerOutage.com, около 230 тыс. домохозяйств в США остаются без электричества, наиболее тяжелая ситуация - в Теннесси и Миссисипи.

С вечера пятницы юго-восток страны ждут новые морозы и снегопады. Снежная буря затронет в основном штаты Вирджиния, Джорджия, Теннесси, Южную и Северную Каролину.

С вечера пятницы до утра воскресенья может выпасть 7-20 см снега. Скорость порывов ветра может достигать 22 м/с. В Северной и Южной Каролине объявлено чрезвычайное положение.