Поиск

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Не менее 85 человек погибли в США за последние дни из-за снежной бури, сообщает в пятницу Associated Press.

Наибольшее число жертв пришлось на штаты Теннесси, Миссисипи и Луизиана.

Ранее сообщалось о 51 погибшем.

Согласно данным на сайте PowerOutage.com, около 230 тыс. домохозяйств в США остаются без электричества, наиболее тяжелая ситуация - в Теннесси и Миссисипи.

С вечера пятницы юго-восток страны ждут новые морозы и снегопады. Снежная буря затронет в основном штаты Вирджиния, Джорджия, Теннесси, Южную и Северную Каролину.

С вечера пятницы до утра воскресенья может выпасть 7-20 см снега. Скорость порывов ветра может достигать 22 м/с. В Северной и Южной Каролине объявлено чрезвычайное положение.

Снегопад в Нью-Йорке

10
Миссисипи США Теннесси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы

Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

 Трамп сказал, что попросил Путина отказаться от ударов по Киеву на неделю

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8275 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });