Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их.

"У меня они были, и я планирую их", - заявил Трамп в ответ на соотвествующий вопрос журналистов президентского пула.

При этом американский лидер не уточнил, с кем именно и когда вел переговоры.

Президент США также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал он.

Американский президент сообщил также, какие требования выдвинул Тегерану. "Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И, во-вторых, прекратите убивать протестующих", - сказал Трамп.

Хроника 02 – 30 января 2026 года Протесты в Иране
США Дональд Трамп Иран переговоры
