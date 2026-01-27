В США министра внутренней безопасности проверят после убийств в Миннесоте

Должность она не потеряет, считают источники CBS News

Фото: Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Администрация США проверит работу министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за эскалации напряженности в штате Миннесота, где в ходе рейдов против нелегалов были убиты граждане США, сообщают CBS News со ссылкой на многочисленные источники. По их сведениям, как ожидается, Ноэм сохранит должность.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в ходе рейдов против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе 24 января застрелили гражданина США, медбрата Алекса Претти. 7 января в похожей ситуации была убита находившаяся за рулем американка Рене Николь Гуд.

Ноэм 26 января отвечала в Белом доме на вопросы о реакции ее министерства на инциденты со стрельбой, говорят собеседники CBS. Предполагается, что основные ее обязанности отныне будут связаны с защитой безопасности южной границы США, а не с рейдами против мигрантов на американской территории.

ICE и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, в рейдах были задействованы 3 тысячи агентов. Были задержаны примерно 3,4 тысячи человек, но местные власти раскритиковали эти меры.

Также стало известно, что руководитель из Пограничной службы США Грегори Бовино, который должен был отчитываться напрямую перед Ноэм, и которому поручали рейды в ряде американских городов, вскоре оставит свою работу в Миннесоте и вернется к исполнению обязанностей на границу США и Мексики. Отмечалось, что обычно проблемой миграции на американской территории занималась ICE, а не Пограничная служба США.Манера работы Бовино также вызвала раскол в министерстве внутренней безопасности - между теми, кто поддерживал его подход, и теми, кто опасался негативного влияния на отношение общественности к миграционной политике нынешней администрации. Также в адрес Бовино звучали угрозы расправы, и его в том числе поэтому решили отозвать.

Ноэм и Бовино заявляли, что застреленный Претти представлял опасность для агентов Пограничной службы. Однако видеозаписи с места событий показывали, что Претти не доставал пистолет и что его разоружили до того, как застрелили. В итоге в адрес Ноэм звучали обвинения в поспешности выводов. Некоторые американские чиновники говорили CBS, что руководители в Министерстве внутренней безопасности были недовольны обвинениями в адрес Претти, по их мнению, не подкрепленными доказательствами.

CBS уточняет, что теперь операциями в Миннесоте заведует ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман: по словам источников телекомпании, у него натянутые отношения с Ноэм. В Белом доме отмечали, что Хоман может работать с членами Демократической партии в Миннесоте, включая губернатора штата Тима Уолза.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.

Накануне представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп призывает Конгресс США принять закон против "городов-убежищ" для более эффективного контроля реализации миграционной политики. "Города-убежища" (sanctuary cities) - американские штаты и города, которые отказываются от сотрудничества с федеральными властями в сфере миграционного права или ограничивают взаимодействие.