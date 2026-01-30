Визовый центр Японии откроется в Москве 12 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Прием документов на оформление визы в Японию с 12 февраля будет осуществляться в визовом центре в Москве (Japan Visa Application Centre - JVAC), сообщает посольство Японии в РФ.

"Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было принято решение открыть визовый центр Японии. Прием визовых заявлений в консульском отделе посольства Японии в Москве будет осуществляться только до 12:00 12 февраля. Начиная с 13 февраля (пятница) все операции переносятся в визовый центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием документов на визу будет по предварительной записи.

Визовый сбор за обработку документов составит 970 рублей с каждого заявителя. Для граждан РФ, а также стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно; с граждан иных государств может взиматься дополнительный консульский сбор.

Минимальный срок рассмотрения заявления составляет 4 рабочих дня. Однако рекомендуется подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.

"Контактные данные визового центра, адрес сайта для предварительной записи будут опубликованы в ближайшие дни", - уточнили в дипмиссии.

Как сообщалось, российский турпоток в Японию в 2025 году составил почти 195 тыс. человек, это рекордный показатель за всю историю.