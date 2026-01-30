Дальний беспилотник ВМС США провел патрулирование к югу от Ирана

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton в пятницу провел многочасовой полет к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник курсировал над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая над Ормузским проливом.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может осуществлять локацию на 360 градусов по курсу, сканируя 5,2 тыс. кв. км за один цикл. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, на высотах до 17 тыс. метров и скоростях до 610 км/ч.

Тем временем в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря.

Как следует из данных авиационного ресурса Flightradar24, в настоящее время авианосец находится в Аравийском море к востоку от Омана и примерно в 750 км к юго-востоку от побережья Ирана.