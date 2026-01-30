Запуск пилотируемой миссии "Артемида-2" к Луне перенесен на 8 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Запуск к Луне пилотируемой миссии Artemis II может быть проведен не ранее 8 февраля, сообщило NASA.

Ранее он планировался на 6 февраля, однако из-за непогоды генеральная репетиция старта была передвинута на 2 февраля, что повлекло за собой изменение времени запуска.

"В связи с погодными условиями NASA планирует провести генеральную репетицию запуска миссии Artemis II в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в понедельник, 2 февраля. Таким образом, первая потенциальная возможность запуска появится не раньше воскресенья, 8 февраля", - говорится в сообщении.

Между тем, как отмечает NASA, дата запуска может вновь измениться. Прежде чем выбрать окончательную дату группа специалистов должна тщательно проверить готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций. Окно, в течение которого будет возможен запуск, продлится вплоть до апреля.

Ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion уже установлена стартовой площадке. Команды специалистов приступили к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьёзное испытание NASA ждёт в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV, в рамках которой корабль Orion состыкуется с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030-му году.