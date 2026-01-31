СМИ сообщили, что взрыв в Бендер-Аббасе не был попыткой покушения на главу ВМС КСИР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Информация о том, что взрыв в субботу в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел при попытке покушения на командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции контр-адмирала Алирезу Тангсири, не является достоверной, сообщает Mehr со ссылкой на источник.

"Информированный источник опроверг слухи о таком убийстве при инциденте в Бендер-Аббасе", - информирует агентство.

Аналогичную информацию получило агентство Tasnim от своего источника.

Mehr напоминает, что ранее в соцсетях начали распространяться сообщения, что Тангсири стал целью покушения в Бендер-Аббасе.

Местные СМИ сообщали, что взрыв произошел в восьмиэтажном доме, разрушил два этажа и несколько магазинов, повредил автомобили. Точной информации о пострадавших нет, власти расследуют причины происшествия. На место событий направлены наряды пожарных и спасатели.