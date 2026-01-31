В Польше заявили о нарушении воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об инциденте в воздушном пространстве на границе с Белоруссией.

"В ночь на 31 января 2026 года были вновь обнаружены объекты, приближающиеся со стороны Беларуси и входящие в польское воздушное пространство. На основании анализа параметров полета эти объекты были с высокой степенью вероятности оценены как воздушные шары, движущиеся в соответствии с текущими метеорологическими условиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные радиолокационные системы непрерывно отслеживали полеты. "Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства Подляского воеводства для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам", - добавили в командовании.

Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша не зафиксировано, говорится в сообщении.

Вместе с тем там подчеркнули, что "этот инцидент является еще одним в серии гибридных инцидентов, наблюдаемых на востоке Польши".

"Оперативное командование Вооруженных сил находится в постоянном контакте с соответствующими учреждениями и службами, осуществляя непрерывный обмен информацией и предоставляя данные о наблюдаемых объектах. Ситуация постоянно отслеживается, и польские вооруженные силы остаются в готовности к выполнению задач, связанных с защитой польского воздушного пространства", - добавили в командовании.

Это уже второй подобный инцидент за текущую неделю, ранее Польша сообщала о нарушении своего воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии 28 января.