Аракчи заявил, что США для диалога с Ираном должны гарантировать отказ от нападения на страну

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Переговоры Тегерана и Вашингтона возможны, если США возьмут на себя обязательства более не атаковать Иран, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью CNN Turk.

"Аракчи сказал, что, если США действительно хотят вести серьезную дипломатию, им нужно устранить недоверие, изменить подход, гарантировать, что новых атак и угроз не будет; Иран все так же готов к честным и сбалансированным переговорам на основе взаимного доверия", - передает агентство IRNA.

Министр отметил, что с июня 2025 года, когда США нанесли удары по объектам иранской ядерной программы, прямых контактов сторон не было; инициирование Британией, Францией, ФРГ механизма восстановления антииранских санкций лишь усугубило ситуацию.

Глава МИД выразил надежду, что дипломатия в итоге сработает, но предупредил о мощном ответе Ирана в случае нападения на него. По его словам, Тегеран внимательно следит за ситуацией в регионе, изучает все сценарии действий и готов лучше, чем во время конфликта с Израилем в июне 2025 года. Аракчи не стал раскрывать подробности иранского военного планирования.

Он отказался отвечать на вопрос, получал или получит ли Иран военную поддержку от РФ и КНР.

Аракчи также не ответил, рассматривает ли Тегеран вариант с перекрытием Ормузского пролива.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Позднее он отмечал, что Иран желает заключить соглашение с США.

Однако в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванных представителей американских властей передавал, что администрация США пока что не имеет четкого представления, к чему должна привести ее политика в отношении Ирана. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что в администрации рассматривают разные варианты возможной военной операции против Ирана, не исключена возможность лишь угрожать применением военной силы с целью убедить Тегеран пойти на уступки. По словам одного из источников, Трамп "умышленно сохраняет неясность с целью держать в секрете стратегические цели и военное планирование".

