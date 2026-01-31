Поиск

В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана в случае нападения на них готовы действовать не только на море, но и на более широком фронте, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

"Мы не ограничиваем зону конфронтации морем, мы подготовились к более масштабным и продвинутым сценариям действий", - приводит Tasnim его слова.

"Увеличение военного присутствия США в Персидском и Оманском заливах не обязательно означает превосходства в регионе, который является нашим домом. Мы лучше знаем его географию и потенциал", - отметил советник.

Он также заявил, что Иран раскрыл неприятельские планы и будет действовать в подходящее время.

В свою очередь, в субботу главнокомандующий Армией Ирана генерал-майор Амир Хатами предостерег враждебные страны от нападения, подчеркнув, что иранские Вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В миреИран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливеЧитать подробнее

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. В Иране в ответ заявляли о готовности ответить на любые действия со стороны США.

Накануне Центральное командование ВС США сообщало, что палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. Как следовало из данных авиационного ресурса Flightradar24, в настоящее время авианосец находится в Аравийском море к востоку от Омана и примерно в 750 км к юго-востоку от побережья Ирана.

В субботу телеканал Al Jazeera передавал, что Иран в воскресенье начинает двухдневные военные учения в районе Ормузского пролива, в ходе них пройдут боевые стрельбы.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

Что случилось этой ночью: суббота, 31 января

В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

 Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

Минюст США откроет дополнительные материалы по делу Эпштейна

Трамп отметил, что переговоры РФ и Украины могут приносить результаты без Уиткоффа и Кушнера

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });