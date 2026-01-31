В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана в случае нападения на них готовы действовать не только на море, но и на более широком фронте, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

"Мы не ограничиваем зону конфронтации морем, мы подготовились к более масштабным и продвинутым сценариям действий", - приводит Tasnim его слова.

"Увеличение военного присутствия США в Персидском и Оманском заливах не обязательно означает превосходства в регионе, который является нашим домом. Мы лучше знаем его географию и потенциал", - отметил советник.

Он также заявил, что Иран раскрыл неприятельские планы и будет действовать в подходящее время.

В свою очередь, в субботу главнокомандующий Армией Ирана генерал-майор Амир Хатами предостерег враждебные страны от нападения, подчеркнув, что иранские Вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. В Иране в ответ заявляли о готовности ответить на любые действия со стороны США.

Накануне Центральное командование ВС США сообщало, что палубная авиация американского авианосца USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. Как следовало из данных авиационного ресурса Flightradar24, в настоящее время авианосец находится в Аравийском море к востоку от Омана и примерно в 750 км к юго-востоку от побережья Ирана.

В субботу телеканал Al Jazeera передавал, что Иран в воскресенье начинает двухдневные военные учения в районе Ормузского пролива, в ходе них пройдут боевые стрельбы.