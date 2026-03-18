Ирак возобновил экспорт нефти через Турцию после почти трехлетнего перерыва

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Иракская государственная компания North Oil Company объявила о возобновлении поставок нефти с месторождений в Киркуке в турецкий порт Джейхан после почти трехлетнего перерыва, сообщает агентство "Анадолу".

"В компании сообщили, что операции возобновлены через насосную станцию Сарало с начальной мощностью 250 тыс. баррелей в сутки", - информирует агентство.

Накануне правительство Ирака и власти автономного Иракского Курдистана заключили соглашение о возобновлении работы трубопровода, проходящий через этот автономный регион на севере Ирака.

Телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что спецпосланник США по Сирии Том Баррак провел переговоры с властями Ирака, что поспособствовало заключению соглашения.

По информации телеканала, добыча нефти в Ираке сократилась с примерно 4,2 млн баррелей до 1 млн баррелей в день из-за перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив.

Нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, приостановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения. Затем Анкара 25 марта прекратила экспорт нефти с севера Ирака после того, как Международный арбитражный суд (ICC) в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада. Долгое время Ираку не удавалось достичь договоренностей с Турцией о возобновлении экспорта.