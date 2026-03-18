В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в результате воздушного удара погиб министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

"Интенсивность ударов по Ирану растет. Министр разведки Ирана Хатиб ликвидирован прошлой ночью", - приводит в среду его заявление The Times of Israel.

По словам израильского министра, "в этот день по всем направлениям ожидаются значительные сюрпризы, они обострят войну, которую мы ведем против Ирана и "Хезболлы" в Ливане".

Кац также сообщил, что лично он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили Армии обороны Израиля ликвидировать "любого высокопоставленного иранского деятеля (...) без необходимости получения дополнительного одобрения".

Власти Ирана ранее объявили о гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. В Тегеране не раскрыли причины его смерти, однако израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.