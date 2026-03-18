В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в результате воздушного удара погиб министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.

"Интенсивность ударов по Ирану растет. Министр разведки Ирана Хатиб ликвидирован прошлой ночью", - приводит в среду его заявление The Times of Israel.

По словам израильского министра, "в этот день по всем направлениям ожидаются значительные сюрпризы, они обострят войну, которую мы ведем против Ирана и "Хезболлы" в Ливане".

Кац также сообщил, что лично он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешили Армии обороны Израиля ликвидировать "любого высокопоставленного иранского деятеля (...) без необходимости получения дополнительного одобрения".

Власти Ирана ранее объявили о гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. В Тегеране не раскрыли причины его смерти, однако израильские власти заявляли, что ликвидировали Лариджани в ходе удара.

Хроника 28 февраля – 18 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ливан Израиль
ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о бомбежке мостов

Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

 Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

Ирак возобновил экспорт нефти через Турцию после почти трехлетнего перерыва

В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара

Аргентина официально вышла из ВОЗ

Израильская армия призвала всех гражданских лиц покинуть юг Ливана

Выброс солнечной плазмы достигнет Земли в четверг

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

ВВС Израиля поразили штабы иранских ракетных войск и сил безопасности КСИР

Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Brent подешевела до $101,27 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 849 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8713 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
