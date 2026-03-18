Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

Александр Бутягин
Фото: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого обвинили по статье об уничтожении культурного наследия, сообщили в среду близкие ученого в телеграм-канале.

Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции, защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции.

В суде адвокат указывал, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения памятника "Древний город Мирмекий" в Крыму, на территории которого Бутягин проводил раскопки, а также не подтверждается сумма ущерба.

"Адвокаты утверждают: материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что, согласно УК Украины, не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением", - говорится в сообщении.

Защита также указывала на истечение срока давности по вменяемой статье.

"По материалам самого обвинения предполагаемое разрушение памятника относится к 2014-2019 годам, то есть предельный срок наступил 1 января 2024 года - еще до предъявления обвинения в октябре 2024 года", - отмечается в публикации.

Кроме того, адвокат настаивал на недопустимости экстрадиции в связи с риском нарушения прав человека, угрозой жизни и здоровью археолога в случае помещения в СИЗО на Украине.

Согласно публикации, судья Дариуш Любовский, который вынес решение об экстрадиции, был уволен с должности в связи с утратой доверия из-за сомнений в беспристрастности в политических делах, однако руководство обязало его завершить уже начатые разбирательства.

О задержании Бутягина - заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальника Мирмекийской экспедиции в Керчи в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно в декабре 2025 года. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

3 марта 2026 года Окружной суд Варшавы продлил содержание Бутягина под стражей до 1 июня.


