Израильская армия призвала всех гражданских лиц покинуть юг Ливана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила гражданское население южного Ливана о необходимости эвакуироваться к северу от реки Захрани, сообщает в среду The Times of Israel.

"Воздушные удары продолжаются, поскольку ЦАХАЛ ведет активные боевые действия в этом районе. Поэтому в целях вашей безопасности мы вновь настоятельно призываем вас немедленно покинуть свои дома и немедленно переместиться к северу от реки Захрани", - цитирует газета представителя израильской армии Авихая Адраи.

Адраи добавил, что любое перемещение в южном направлении может поставить жизнь граждан под угрозу.

Ранее СМИ сообщали, что израильские ВВС полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в центре Бейрута. По столице Ливана уже наносили удары на прошлой неделе.

Боевые действия между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.