Израильская армия призвала всех гражданских лиц покинуть юг Ливана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила гражданское население южного Ливана о необходимости эвакуироваться к северу от реки Захрани, сообщает в среду The Times of Israel.

"Воздушные удары продолжаются, поскольку ЦАХАЛ ведет активные боевые действия в этом районе. Поэтому в целях вашей безопасности мы вновь настоятельно призываем вас немедленно покинуть свои дома и немедленно переместиться к северу от реки Захрани", - цитирует газета представителя израильской армии Авихая Адраи.

Адраи добавил, что любое перемещение в южном направлении может поставить жизнь граждан под угрозу.

Ранее СМИ сообщали, что израильские ВВС полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в центре Бейрута. По столице Ливана уже наносили удары на прошлой неделе.

Боевые действия между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

Израиль Иран Ливан Хезболла
Израильская армия призвала всех гражданских лиц покинуть юг Ливана

 Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

 Brent подешевела до $101,27 за баррель

 Иран мстит Израилю за смерть Лариджани новой волной ударов

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ
