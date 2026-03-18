Глава МИД Ирана заявил об отсутствии зависимости политики его страны от конкретных лиц

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Политическая система Ирана устойчива и не зависит от конкретных личностей, заявил "Аль-Джазире" глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

"Я не знаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли этот момент: Исламская Республика Иран имеет сильную политическую структуру с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами", - сказал он.

По словам министра, "присутствие или отсутствие одного человека не влияет на эту структуру". Он подчеркнул, что, несмотря на убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, "система продолжила существование". Что касается убийства Лариджани, то, убежден глава иранского МИД, оно не нанесет смертельного удара руководству Ирана.

"Конечно, отдельные люди влиятельны, и каждый человек играет свою роль - кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то в меньшей степени, - но важно то, что политическая система в Иране представляет собой очень прочную структуру", - подчеркнул Аракчи.

Израильские военные ранее заявили, что Лариджани погиб в результате авиаудара, в Тегеране это подтвердили. Лариджани похоронят 18 марта. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Корпус стражей Исламской революции пообещали отомстить за смерть Лариджани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

