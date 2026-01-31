Армянская церковь обвинила Ереван в попытке срыва собрания епископов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин обвинил власти Армении во вмешательстве во внутренние дела церкви, призвав уважать ее право на автономию.

"Первопрестольный Св.Эчмиадзин решительно осуждает очередное вмешательство властей Армении во внутренние дела церкви с явным нарушением Конституции и законов Республики Армения, что привело к возбуждению уголовных дел и уголовному преследованию духовных членов Высшего духовного совета по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта", - говорится в заявлении пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина.

В нем отмечается, что 31 января духовным членам Высшего духовного совета были направлены уведомления с требованием явиться в Следственный комитет Армении в статусе обвиняемых, что является "очередным свидетельством кампании, развернутой властями Армении против Армянской апостольской церкви и давления на духовенство".

"В рамках уголовного преследования епископам-членам Высшего духовного совета запрещен выезд из страны. Этот предосудительный процесс является грубым нарушением основных прав человека, закрепленных в законах нашего государства и международных договорах, и его целью является срыв естественной деятельности Армянской апостольской церкви, в частности, работы предстоящего Епископского собрания в Австрии", - говорится в заявлении.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает власти и правоохранительную систему Республики Армения действовать исключительно в рамках Конституции и законодательства республики, (...) а также уважать право Церкви на автономию", - добавили в духовном центре.

Ранее распоряжением Католикоса всех армян Гарегина Второго присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Геворк Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.

Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

По приглашению Католикоса всех армян Собрание епископов Армянской апостольской церкви должно пройти в австрийском городе Санкт-Пёльтен с 16 по 19 февраля.

Собрание планировалось провести 10-12 декабря 2025 года в Армении, однако, по заявлению пресс-канцелярии Первопрестольного Св.Эчмиадзина, его пришлось отложить "с учетом давления в отношении священнослужителей, в том числе арестов".

Собрание епископов должно рассмотреть события вокруг Церкви и вопросы, связанные с внутрицерковной жизнью.