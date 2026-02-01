Новый раунд переговоров РФ и Украины, как ожидается, пройдет в воскресенье в Абу-Даби

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа РФ и Украины по вопросам безопасности, как ожидается, проведет заседание в воскресенье в Абу-Даби.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" ранее заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева.

"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, возглавлявший российскую переговорную группу в Абу-Даби 23-24 января, ранее заявил, что те консультации прошли конструктивно.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания условий для переговоров.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.