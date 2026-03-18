В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Швеции был казнен в Иране по обвинению в шпионаже, Стокгольм выражает протест, сообщило в среду шведское министерство иностранных дел.

Казнённый человек стал гражданином Швеции в 2019 году, он имел также иранское гражданство.

"Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана и выразило протест. Ответственность за это лежит исключительно на Иране. Швеция продолжит осуждать серьёзные нарушения прав человека в Иране", - написала в соцсетях глава МИД Швеции Мальмер Стенергард.

Она отметила, что после ареста этого человека в июне прошлого года Швеция неоднократно поднимала этот вопрос на различных уровнях перед иранскими представителями.