Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приостановил действие более чем столетнего "Закона о торговом флоте" (более известный как "закон Джонса"), чтобы снизить стоимость транспортировки нефти, газа и других сырьевых товаров внутри США.

В соответствии с распоряжением Трампа, послабление будет действовать в течение следующих 60 дней, говорится в сообщении Белого дома.

"Закон Джонса", существующий в современном виде с 1920 года, требует, чтобы перевозки грузов между портами США осуществлялись только судами под американским флагом, построенными на американских верфях и принадлежащими американским гражданам.

Приостановка его действия позволит иностранным судам перевозить ряд товаров между портами США, в том числе нефть, уголь, нефтепродукты, природный газ, СПГ и удобрения.

"Решение президента приостановить действие закона Джонса на 60 дней - это очередной шаг для того, чтобы сдержать краткосрочные перебои на нефтяном рынке", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Администрация президента сохраняет приверженность дальнейшему укреплению критически важных цепочек поставок", - добавила она.

Временное послабление может снизить давление на цены, позволив иностранным танкерам с более дешевыми услугами осуществлять перевозки внутри страны, отмечает Bloomberg. Ожидается, что эта мера приведет к снижению стоимости доставки нефти с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы на восточном побережье США, а также бензина и дизельного топлива - на густонаселенные рынки северо-востока страны.