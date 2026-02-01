Иран, РФ и Китай в феврале проведут совместные военно-морские учения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иран, Россия и КНР в конце февраля проведут восьмые по счету совместные военно-морские учения "Пояс безопасности" в северной части Индийского океана, сообщило агентство Tasnim.

В них примут участие корабли ВМС Ирана, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также военно-морских сил Китая и России.

Военно-морские учения "Пояс безопасности" проводятся с 2019 году по инициативе ВМС Ирана. Как указывает агентство, они направлены на укрепление безопасности мировой морской торговли. Совместные действия военно-морских сил трех стран включают борьбу с пиратством, противодействие морскому терроризму и проведение спасательных операций.