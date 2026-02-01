Шойгу отметил, что Москва и Пекин не потерпят попытки Запада внести разлад между РФ и КНР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай будут реагировать на попытки западных стран вбить клин в партнерство Москвы и Пекина, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в воскресенье в Пекине.

"Встреча весьма своевременная. Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая. Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", - сказал Шойгу, которого цитирует пресс-служба СБ РФ.

По его оценке, уровень внешнеполитической координации между Россией и Китаем традиционно высокий.

"Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки", - отметил он.

"Хотел бы еще раз заверить, - заявил Шойгу, - что мы будем совместно, плечом к плечу, принимать должные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности, а также по отстаиванию международного права, основанного на системе ООН".

Россия и Китай также будут наращивать сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, сказал он.

"Данные форматы являются образцом взаимоуважительного межгосударственного взаимодействия. Они выражают интересы мирового большинства, а не узкой группы лиц, по-прежнему считающих себя избранными жителями цветущего сада", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

Прошедшие в Пекине переговоры он охарактеризовал как "очень насыщенные".

"Мы обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне. Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе", - сказал Шойгу, которого цитирует пресс-служба.

Как говорится в сообщении, "в фокусе внимания также было развитие обстановки в различных регионах мира, затрагивающее интересы как Москвы, так и Пекина".