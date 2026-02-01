Поиск

Шойгу отметил, что Россия подтверждает поддержку Пекина по вопросу Тайваня

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия подтверждает последовательную и неизменную поддержку Пекину по вопросу Тайваня, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Видим, что недоброжелатели Китая продолжают дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе. Со своей стороны хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Исходим из того, что правительство Китайской Народной Республики - единственное законное правительство, представляющее весь Китай", - сказал на встрече с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Шойгу отметил, что Россия "внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации".

В РоссииШойгу отметил высокую эффективность взаимодействия РФ и КНРЧитать подробнее

"Готовы к уплотнению внешнеполитической координации с Пекином, в том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности, а также в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних форматах. Заинтересованы в оформлении справедливого многополярного миропорядка, противодействии неоколониальным практикам, выстраиванию архитектуры равной и неделимой безопасности на территории всей Евразии", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Китай, где обсудит с Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

Тайвань Китай Сергей Шойгу Ван И
