Трамп объявил о закрытии Кеннеди-центра на реконструкцию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что принял решение о закрытии Кеннеди-центра в Вашингтоне примерно на два года для проведения реконструкции, передает NBC News со ссылкой на заявление главы государства.

По словам Трампа, закрытие намечено на 4 июля 2026 г. Решение принято по итогам консультаций с "подрядчиками, музыкальными экспертами, художественными институтами и другими советниками", и направлено на "полное обновление" комплекса, который, по словам президента, находится в неудовлетворительном состоянии как в финансовом, так и в структурном плане.

Трамп отметил, что реконструкция позволит превратить центр в объект мирового уровня в сфере искусства, музыки и развлечений и добавил, что его "финансирование полностью обеспечено".

NBC отмечает, что ранее ряд артистов отменили выступления после того, как совет центра проголосовал за добавление имени Трампа к официальному названию учреждения. Это решение также вызвало критику со стороны членов семьи Кеннеди и членов Конгресса.