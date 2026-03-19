Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, котировки Brent поднимались выше отметки в $112 за баррель.

QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли "серьезный ущерб" предприятию, заявили в компании.

Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

К 8:25 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,5 (4,19%) до $111,88 за баррель. Ранее на торгах их цена поднималась до $112,86 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,96 (3,83%), до $107,38 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,57 (0,59%), до $96,89 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,11 (0,11%), до $96,32 за баррель.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

По данным Минэнерго США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране выросли на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.