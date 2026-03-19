Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent поднялась выше $115 за баррель на торгах в четверг, однако быстро отскочила вниз.

К 10:30 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,25 (5,82%) до $113,63 за баррель. Ранее на торгах рост котировок превышал 7%, цена контракта поднималась до $115,1 за баррель впервые с 9 марта.

Росту стоимости Brent способствуют удары Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на бирже NYMEX у $96,38 за баррель, что на $0,06 (0,6%) выше итогового значения четверга.

Накануне QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли "серьезный ущерб" предприятию.

Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

