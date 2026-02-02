Поиск

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Еще одна мощная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце 2 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Новая X-вспышка на Солнце. Балл пока не понятен, но растет медленнее ночной", - говорится в сообщении.

По словам ученых, на данный момент наблюдается "спам вспышками X".

Минувшей ночью на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня X8.1.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

