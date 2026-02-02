Поиск

Группировка кораблей НАТО направляется на Балтику на учения Steadfast Dart 2026

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оперативная группировка военно-морских сил НАТО, вышедшая ранее с базы Рота в Испании, направляется в Балтийское море для участия в морской фазе учений Steadfast Dart 2026, сообщил UK Defence Journal.

По сообщению Североатлантического альянса, в состав этого морского компонента командования Сил быстрого реагирования НАТО входят десантный корабль-док "Кастилия" и фрегат противовоздушной обороны "Кристобаль Колон" ВМС Испании, универсальный десантный корабль "Анадолу", фрегаты "Стамбул" и "Арудж-реис" и судно снабжения "Дерья" ВМС Турции.

В время перехода в германский порт Киль к ним присоединятся корабли Первой постоянной морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО.

Они примут участие в десантных операциях, в которых будут задействованы десантные подразделения, вертолеты, средства морского патрулирования, беспилотные системы, десантные катера, а также амфибийные и бронированные машины.

НАТО Балтийское море Испания Киль Рота
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 февраля

Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

 Муниципальный транспорт в крупных городах Германии остановится из-за забастовок

США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

 США направили на Ближний Восток группы истребителей F-35A и самолетов РЭБ

Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

 Axios пишет, что Вашингтон дал знать Тегерану, что согласен на переговоры

Глава МИД Ирана верит в возможность результативных переговоров с США

Что произошло за день: воскресенье, 1 февраля

Сильнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });