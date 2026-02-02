Группировка кораблей НАТО направляется на Балтику на учения Steadfast Dart 2026

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оперативная группировка военно-морских сил НАТО, вышедшая ранее с базы Рота в Испании, направляется в Балтийское море для участия в морской фазе учений Steadfast Dart 2026, сообщил UK Defence Journal.

По сообщению Североатлантического альянса, в состав этого морского компонента командования Сил быстрого реагирования НАТО входят десантный корабль-док "Кастилия" и фрегат противовоздушной обороны "Кристобаль Колон" ВМС Испании, универсальный десантный корабль "Анадолу", фрегаты "Стамбул" и "Арудж-реис" и судно снабжения "Дерья" ВМС Турции.

В время перехода в германский порт Киль к ним присоединятся корабли Первой постоянной морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО.

Они примут участие в десантных операциях, в которых будут задействованы десантные подразделения, вертолеты, средства морского патрулирования, беспилотные системы, десантные катера, а также амфибийные и бронированные машины.