В Эстонии ВВС стран НАТО начали отрабатывать полеты на малой высоте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии начались учения истребителей ВВС стран НАТО по отработке полетов на малой высоте и сверхзвуковой скорости, сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

"Полеты запланированы на период со 2 по 8 февраля над всей территорией Эстонии. Полеты на малых высотах будут проходить не ниже 152 метров. Все тренировочные полеты и их элементы необходимы для обеспечения готовности самолетов НАТО к реагированию на воздушные инциденты", - говорится в пресс-релизе.

Полеты на сверхзвуковой скорости проводятся по согласованию со службой гражданского аэронавигационного обслуживания и на предназначенных для этого высотах.

Генштаб не исключает, что маршруты полетов будут пролегать над населенными пунктами или отдельными хуторами, однако по возможности пилоты постараются избегать населенных районов.

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, не имеющих своей истребительной авиации, согласно решению Североатлантического совета. Их самолеты базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.