Иран и США могут возобновить переговоры в ближайшие дни

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иран и США, вероятно, в ближайшие дни вновь начнут переговоры, сообщает в понедельник "Тасним" со ссылкой на источник.

"Информированный источник подтвердил: существует возможность того, что в ближайшие дни могут начаться переговоры Ирана и США; не исключено, что в них примут участие высокопоставленные лица обеих стран", - информирует агентство.

По данным собеседника "Таснима", переговоры могут вести глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Однако точные сроки и место проведения консультаций еще предстоит согласовать.

Ранее в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Тегеран рассматривает различные дипломатические средства для урегулирования напряженных отношений с США. Багаи отмечал, что ключевая задача переговоров - отмена санкций против Ирана.

В воскресенье Axios со ссылкой на источники передавал, что США уведомили иранскую сторону о готовности встретиться для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана. Отмечалось, что Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между Уиткоффом и высокопоставленными иранскими официальными лицами. Она может пройти в Анкаре уже на грядущей неделе.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.