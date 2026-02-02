Глава МИД Франции призвал Иран согласиться на переговоры с США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Иран должен безусловно пойти на предложение США о переговорах. Как передает BFMTV, он сказал это, выступая в университете Тулузы.

"Соединенные Штаты создали себе условия для нанесения удара по Ирану. Они предложили Ирану переговоры, которыми Иран должен в обязательном порядке воспользоваться", - сказал глава МИД.

По его мнению, Тегеран должен "согласиться на серьезные уступки и радикальную смену позиции".

Барро добавил, что Франция "находится в контакте с региональными посредниками, которые пытаются содействовать этим переговорам, и мы поддерживаем их в этих усилиях".

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США. Багаи сказал, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".

1 февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.