Китай в 2025 году остался крупнейшим судостроителем в мире 16-й год подряд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность КНР сохранила в 2025 году лидирующую позицию в мире по трем основным показателям 16-й год подряд. Об этом сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны.

В прошлом году в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 53,69 млн тонн (рост на 11,4%). Таким образом, на долю Китая пришлось 56,1% всех построенных в мире судов.

Новые заказы на строительство судов в КНР составили 107,82 млн тонн суммарного дедвейта. На долю Китая пришлось 69% всех новых заказов в мире.

На конец декабря совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 274,4 млн тонн дедвейта (увеличение на 31,5%). По этому индикатору Китай занимал 66,8% от общемирового показателя, сообщает агентство "Синьхуа".