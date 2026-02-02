Bloomberg сообщил, что ЕС может запретить импорт платины и меди из РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Страны ЕС могут внести в новый санкционный пакет против РФ запрет на импорт меди и некоторых металлов платиновой группы, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС рассматривает такой запрет "в рамках новых санкций против Москвы за конфликт на Украине", пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Ограничения могут коснуться иридия, родия, платины и меди.

По данным Bloomberg, санкции могут быть приняты позже в феврале.