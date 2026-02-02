Иностранные граждане при въезде в Белоруссию будут проходить дактилоскопию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации", в которых установил необходимость прохождения дактилоскопии для иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу республики.

"Согласно закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Белоруссии или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии", - говорится в документе.

Предполагается, что закон позволит усовершенствовать законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности путем пересмотра категорий лиц, которые подлежат дактилоскопированию, а также перечня государственных органов, которые ее осуществляют и имеют право на получение и использование дактилоскопической информации.

Известно, что помимо иностранцев и лиц без гражданства, проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Белоруссию запрещен или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности.

Новый закон предусматривает право на получение и использование дактилоскопической информации органами уголовного преследования, судами, органами внутренних дел, пограничной службы, а также иным органами, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

"Закон направлен на повышение эффективности и качества дактилоскопирования, будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников", - говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.