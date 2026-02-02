Поиск

Американский и израильский военные корабли провели учения в Красном море

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black и израильский корвет INS Eilat провели совместные учения в Красном море, сообщил в понедельник 5-й оперативный флот США.

Учения проводились в минувшее воскресенье вслед за выходом американского эсминца из израильского порта Эйлат, где он находился с плановым визитом.

"Совместные учения продемонстрировали прочное военное партнерство между 5-м флотом США и ВМС Израиля", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердили ВМС Израиля, отметившие, что "визит эсминца в порт (Эйлат) свидетельствует о тесном сотрудничестве между флотами и армиями двух стран".

В настоящее время американский эсминец направляется на юг Красного моря, а затем в Аравийское море, где размещена американская авианосная ударная группа в составе авианосца USS Abraham Lincoln и трех ракетных эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Как сообщала газета The Jerusalem Post, в минувшие выходные начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир совершил секретный визит в Вашингтон для обсуждения с американскими официальными лицами вариантов военной операции против Ирана.

По данным издания, в ходе встреч в Вашингтоне с высокопоставленными представителями министерства обороны США израильский генерал представил новые разведывательные данные по Ирану, обсудил варианты военной операции против Исламской Республики и дипломатические переговоры между администрацией президента Дональда Трампа и Тегераном.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ, в частности, привез в Вашингтон последние разведывательные данные, указывающие на прогресс Ирана в восстановлении своего военного потенциала, в том числе по увеличению производства баллистических ракет.

