СМИ узнали о визите главы Генштаба ЦАХАЛ в США для обсуждения операции против Ирана

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир совершил в выходные секретный визит в Вашингтон для обсуждения с американскими официальными лицами вариантов военной операции против Ирана, сообщила в воскресенье газета The Jerusalem Post.

По данным издания, в ходе встреч в Вашингтоне с высокопоставленными представителями министерства обороны США израильский генерал представил новые разведывательные данные по Ирану, обсудил варианты военной операции против Исламской Республики и дипломатические переговоры между администрацией президента Дональда Трампа и Тегераном.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ, в частности, привез в Вашингтон последние разведывательные данные, указывающие на прогресс Ирана в восстановлении своего военного потенциала, в том числе по увеличению производства баллистических ракет.

Ранее в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в случае, если США нанесут удар по Ирану, начнется региональная война.

Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани отметил, что вооруженные силы Ирана в случае нападения на них готовы действовать не только на море, но и на более широком фронте.

Со своей стороны глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал в интервью CNN Turk, что переговоры Тегерана и Вашингтона возможны, если США возьмут на себя обязательства более не атаковать Иран.

