Трамп не исключает хороших новостей в урегулировании украинского конфликта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей.

"Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.