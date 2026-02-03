NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Наземным службам на космодроме во Флориде во вторник удалось завершить заправку жидким водородом основной ступени американской лунной ракеты, приостановленную после обнаружения утечки топлива в ходе генеральной репетиции запуска, сообщает NASA.

"Заправка жидким водородом и жидким кислородом основной ступени завершена", - говорится в сообщении.

В понедельник специалисты остановили подачу жидкого водорода после того, как в месте соединения топливного шланга с ракетой уровень утечки превысил допустимые пределы. Остановка потока позволила инженерам выполнить процедуры поиска и устранения неисправностей.

В ходе генеральной репетиции запуска к Луне американской пилотируемой миссии Artemis II на корабле Orion на космодроме на мысе Канаверал во Флориде проводится заправка криогенным топливом ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая уже установлена на стартовой площадке, проверка работы всех систем комплекса ракеты и корабля, наземной инфраструктуры, отработка предстартовых процедур, а также последующего слива топлива. Нахождение экипажа миссии на борту не предусмотрено.

От успеха репетиции зависит определение возможной даты запуска миссии, заявили в NASA.

По предварительным данным, временное окно для запуска открывается 8 февраля, возможность его проведения продлится до апреля. До этого команды специалистов должны тщательно проверить готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций. При необходимости ракета будет возвращена в сборочный цех для устранения выявленных неполадок.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от поверхности Луны и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.