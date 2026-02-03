Поиск

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить обогащение урана с 60% до 20% при определенных условиях, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

"Нет причин вывозить хранящиеся материалы из Ирана. (...) Если они обеспокоены, 60-процентное обогащение может быть сокращено до 20%, но они должны предложить что-то взамен", - сказал Шамхани во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen.

При этом он подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит "мирный характер".

"Иран не стремится к ядерному оружию, не будет стремиться к ядерному оружию и никогда не будет накапливать ядерное оружие, но другая сторона должна заплатить за это определенную цену", - отметил он.

По словам Шамхани, объем обогащенного урана остается неизвестным, "поскольку часть запасов находится под завалами, и пока нет инициативы по его извлечению, поскольку это чрезвычайно опасно".

Иран Тегеран Али Шамхани
