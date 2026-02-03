Советник верховного лидера Ирана не исключил прямых переговоров с США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

"Им будут предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто понимание, и если оно сформируется быстро, ситуация может перейти к прямым переговорам", - сказал Шамхани во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Он добавил, что переговоры будут касаться только ядерного вопроса, это условие Ирана.

"Если переговоры начнутся в соответствии с условиями, о которых я упомянул(...), то, конечно, есть возможность прямых и непрямых встреч с американской стороной", - сказал Шамхани по поводу возможных встреч официальных лиц США и Ирана в Турции.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

Шамхани уточнил, что Тегеран может нанести удары по Израилю, если США решат атаковать Иран.

По его мнению, Вашингтон не может нанести удар по Ирану без участия Израиля.

"Если Соединенные Штаты нанесут удар, Израиль, безусловно, будет вовлечен и должен получить соответствующий ответ", - заявил Шамхани.

Советник верховного лидера напомнил, что Иран "неоднократно подтверждал и демонстрировал свою готовность к практическим переговорам исключительно с Соединенными Штатами, а не с кем-либо еще".

По его словам, Европа "практически доказала, что ничего не может сделать после того, как президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки в 2018 году, а также во время переговоров перед июньской войной прошлого года".

Ранее Иран и США провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.