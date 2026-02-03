США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Фото: железорудный карьер Халл-Раст-Махонинг в Хиббинге, штат Миннесота Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп представил проект стоимостью почти $12 млрд по созданию стратегического резерва критически важных полезных ископаемых, сообщает во вторник газета The New York Times.

"За прошедший год моя администрация предприняла беспрецедентные шаги, чтобы гарантировать, что США располагают всеми необходимыми нам критически важными минералами и редкоземельными металлами", - заявил Трамп, его цитирует издание.

По его данным, финансирование проекта включает $1,67 млрд частных средств и ссуду в $10 млрд Экспортно-импортного банка США. Совет директоров банка одобрил ссуду в понедельник.

Проект "Хранилище" подразумевает закупку и хранение редкоземельных металлов для американских производителей, уточняет газета.

Президент США представил это как очередной шаг Вашингтона по развитию собственной цепочки поставок на фоне ограничения Китаем экспорта своих магнитов, что привело к их дефициту для автомобилей, роботов, полупроводников, дронов и другой продукции.

Структура обеспечения ссуды пока не объявлялась, но, по словам Трампа, он ожидает, что "американские налогоплательщики получат прибыль от процентов по ссуде".

По данным источника The New York Times, в числе участвующих в проекте компаний General Motors, Stellantis, Boeing и Google.

Согласно публикации, проект призван защитить компании от волатильности цен на редкоземы, позволяя им брать на себя обязательства по закупкам и иметь доступ к запасам без необходимости хранить их самостоятельно.