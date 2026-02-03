Фондовые индексы Европы завершили понедельник уверенным ростом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник продемонстрировали уверенный подъем.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 за день увеличился на 1% - до 617,31 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,15%, германский DAX и итальянский FTSE MIB - на 1,05%, французский CAC 40 - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на1,3%.

Январский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе еврозоны, согласно окончательным данным HCOB и S&P Global, поднялся до 49,5 пункта по сравнению с 48,8 пункта в декабре. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали, что индикатор не будет пересматриваться с предварительно объявленного уровня в 49,4 пункта.

Промышленный PMI в Германии в январе повысился до 49,1 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, в Италии - до 48,1 с 47,9 пункта, во Франции - до 51,2 с 50,7 пункта. В Испании показатель снизился до 49,2 с 49,6 пункта.

Розничные продажи в Германии в декабре выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,2%, по данным Trading Economics.

Цена акций датского производителя ювелирных магазинов Pandora подскочила на 9,2%.

В число лидеров роста котировок вошли акции банков, включая BNP Paribas (+1,3%), Societe Generale (+2,6%), Credit Agricole (+1,2%), Commerzbank (+2,5%), NatWest (+2,8%), Barclays (+2,7%), BPER Banca (+3,5%), Banca Popolare di Sondrio (+3,5%), Banco BPM (+3,3%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+3%), UniCredit (+2,2%), ING (+2,1%).

Стоимость Intesa Sanpaolo выросла на 0,2%. Итальянский банк анонсировал выплаты акционерам в размере порядка 50 млрд евро до конца 2029 года. В этот период он планирует ежегодно направлять 95% прибыли на дивидендные выплаты и обратный выкуп акций.

Швейцарская банковская группа Julius Baer в 2025 году сократила чистую прибыль на 25%, при этом объем активов под управлением установил очередной рекорд. Цена бумаг увеличилась на 1,1%.

Котировки акций Capgemini поднялись на 2,4% после того, как французский поставщик ИТ-услуг объявил о том, что продаст американскую "дочку" Capgemini Government Solutions.

Падение цен на драгметаллы и другие сырьевые товары продолжилось после резкого обвала в пятницу, хотя и более слабыми темпами. Это способствовало снижению котировок акций некоторых представителей данной отрасли, в том числе Endeavour Mining - на 2,7%, Fresnillo - на 0,9%, Antofagasta - на 0,2%.

Также подешевели бумаги нефтепроизводителей: BP Plc - на 0,4%, Shell - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,9%, Equinor - на 1,7%.

Котировки акций BAE Systems опустились на 2,6%. Часть работников британской оборонной группы планируют принять участие в забастовках со 2 февраля как минимум до 20 февраля из-за спора о заработной плате и условиях труда, заявили представители профсоюза.